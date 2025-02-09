В Покровске прогремели взрывы: есть «прилет» в жилые дома

Взрывы гремели в Покрвоске. Фото: телеграм-канал Донбасс Оперативный

В воскресенье, 9 февраля, в прифронтовом Покровске Донецкой области гремели взрывы. Есть информация о «прилете». Об этом передают местные телеграм-каналы.



По предварительным данным, поврежден пятиэтажки, данных о пострадавших и жертвах нет.



Покровская городская администрация пока не прокомментировала обстрел.



Ранее мы писали, что за прошедшие сутки, 8 февраля, в результате обстрелов со стороны армии РФ в Покровской громаде Донецкой области ранены 4 человека.