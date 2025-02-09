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В Покровске прогремели взрывы: есть «прилет» в жилые дома

09 февраля 2025, 13:28

В Покровске прогремели взрывы: есть «прилет» в жилые дома

Взрывы гремели в Покрвоске. Фото: телеграм-канал Донбасс Оперативный Взрывы гремели в Покрвоске. Фото: телеграм-канал Донбасс Оперативный

В воскресенье, 9 февраля, в прифронтовом Покровске Донецкой области гремели взрывы. Есть информация о «прилете». Об этом передают местные телеграм-каналы.

По предварительным данным, поврежден пятиэтажки, данных о пострадавших и жертвах нет.

Покровская городская администрация пока не прокомментировала обстрел.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки, 8 февраля, в результате обстрелов со стороны армии РФ в Покровской громаде Донецкой области ранены 4 человека. 

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