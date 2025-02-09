ВСУ готовят Константиновку к обороне, если придется отступить из Часового Яра: в ОТГ «Луганск» рассказали детали

Продолжаются бои за Часов Яр. Фото: скриншот

Российские войска уже почти год мечтают захватить Часов Яр Донецкой области. Для них это важная политическая цель, кроме того, Силы обороны готовятся к возможной обороне Константиновки. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.



Спикер подчеркнул, что Кремль постановил оккупантам первоочередную задачу — оккупировать Часов Яр.



«Задачи, прежде всего, политические. Кремль эту задачу определил — захватить город. Уже почти скоро будет год, как противник пытается захватить город. Наша задача — оттянуть и не дать им реализовать политические и военные задачи противника по захвату этого города. Однако командование разных уровней — и на уровне командующего ОСГВ «Хортицы» и на уровне командования ОТГ — проводится все мероприятия, которые бы не дали возможности, в первую очередь, захватить город», — отметил он.



По словам Запорожца, в случае, если россиянам удастся захватить Часов Яр, то следующим оборонительным узлом становится город Константиновка, поэтому все мероприятия направлены на оборонительные действия уже в этом городе, и на окрестностях.



Как известно, в городе находится более 200 гражданских. Сейчас эвакуация затруднена. Россияне атакуют из минометов, РСЗО и артиллерии.



Ранее мы писали, что бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов 18-й Славянской бригады НГУ уничтожили российских захватчиков в укрытиях в городе Часов Яр Донецкой области.