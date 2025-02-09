Оккупанты атакуют Торецк: какая ситуация в городе сейчас

Борьба за Торецк Донецкой области продолжается. В городе идут тяжелые бои. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.



По его словам, основная задача российских захватчиков — захватить сильные оборонительные позиции, которые находятся в городе, в направлении шахты «Центральная» и шахты «Торецкая».



«Как действует враг? Он накапливает силы в восточной части Торецка, в районе исправительной колонии, а дальше уже движется по центральной части, в районе библиотеки и уже потом проводит штурмовые действия в направлении 1,5 км досягаемости», — отметил он.



Ранее мы писали, что российские войска уже почти год мечтают захватить Часов Яр Донецкой области. Для них это важная политическая цель, кроме того, Силы обороны готовятся к возможной обороне Константиновки.