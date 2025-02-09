За неделю 1000 человек были эвакуированы из Донецкой области

За неделю из Донецкой области эвакуировались около тысячи человек. Фото: скриншот

За эту неделю из Донецкой области выехали около 1000 гражданских. Более 300 тысяч жителей до сих пор остаются в регионе. Об этом сообщил первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юрий Винокуров в эфире телемарафона.



«Темпы эвакуации на снижается. На территории области остается 301 тысяча человек, из них 42 тысячи — в зоне активных боевых действий», — отметил он.



По словам Винокурова, в трех громадах продолжается принудительная эвакуация с детьми, в частности в Шаховской, Криворожской и Комарской громадах. Местные власти активно занимаются, чтобы эвакуировать 125 детей.





Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 8 февраля, атаковала Покровск и Константиновку Донецкой области. В результате ударов пять человек пострадали.