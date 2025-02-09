Оккупанты пытались повесить триколор над шахтой в Торецке: ВСУ уничтожили его

Россияне пытались повесить свой флаг в Торецке. Фото: скриншот

Российские военнослужащие 9 февраля пытались повесить флаг РФ над шахтой в Торецке Донецкой области. Однако Силы обороны сбросили его. Об этом передает «Хортицкий ветер».



«Утром оккупант забрался с флагом страны-агрессора на копер шахты в Торецке», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что пилоты ударных FPV-дронов бригады Департамента патрульной полиции «Хищник» атаковали его сбросом, а смежники из отдельной механизированной бригады — накрыли огнем артиллерии.



Напомним, основная задача российских захватчиков — захватить сильные оборонительные позиции, которые находятся в городе, в направлении шахты «Центральная» и шахты «Торецкая».