Главное за день: Разговор Трампа с Путиным. Борьба за Торецк продолжается

Политика



Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Американский президент хотел договориться о прекращении войны в Украине, передает The New York Post. Лидер США рассказал, что «лучше не будет говорить», сколько раз он уже созванивался с Путиным. По его словам, Путину «не все равно» на убийства на поле боя.



Общество



За минувшую неделю из Донецкой области выехали около 1000 гражданских. Более 300 тысяч жителей до сих пор остаются в регионе.



Боевые действия



Российская армия атаковала Константиновку, повреждены жилые дома. Информации о пострадавших и жертв нет. В Покровске повреждена пятиэтажки.



Борьба за Торецк Донецкой области продолжается. Как сообщил представитель ОСГВ «Луганск» Дмитрий Запорожец, основная задача российских захватчиков — захватить сильные оборонительные позиции, которые находятся в городе, в направлении шахты «Центральная» и шахты «Торецкая».



По словам Запорожца, в случае, если россиянам удастся захватить Часов Яр, то следующим оборонительным узлом становится город Константиновка, поэтому все мероприятия направлены на оборонительные действия уже в этом городе, и на окрестностях.