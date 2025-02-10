Нацгвардия сбила 4 дрона-камикадзе Shahed над Полтавщиной

Над Полтавщиной НГУ сбила 4 дрона-камикадзе Shahed. Фото: НГУ

В выходные мобильные огневые группы 17-й Полтавской бригады Национальной гвардии Украины уничтожили четыре ударных дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. Об этом сообщается в оперативной информации от подразделений НГУ.



Это позволило предотвратить вражеские удары по Полтавской области. Военные подчеркивают, что каждый сбитый беспилотник — еще один шаг к защите мирных жителей и общей победе над врагом.

Над Полтавщиной НГУ сбила 4 дрона-камикадзе Shahed. Фото: НГУ

«Украинские силы обороны продолжают активно противодействовать воздушным угрозам, используя средства ПВО и мобильные огневые группы для уничтожения вражеских дронов», — говорится в сообщении.



Ранее в ночь на 10 февраля российские войска атаковали Полтавскую область ударными БПЛА, что привело к пожару в дачном кооперативе.

Напомним, ночью 10 февраля 2025 года ВС РФ атаковали Украину 83 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.