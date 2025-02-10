Российский оккупант пытался разминировать снаряд палкой — произошел взрыв

Детонация после удара по снаряду россиянином. Фото: кадр из видео

На передовой зафиксирован курьезный, но трагичный для оккупантов случай. Российский военный попытался разминировать территорию с помощью обычной палки. Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.



«Нет, это не кинокомедия с Луи Де Фюнесом. Это реальные кадры с передовой. Российский военный проводит разминирование с помощью палки», — написал он.



Однако после неосторожного движения снаряд детонировал, что привело к взрыву и ликвидации захватчика. Кадры этого инцидента уже распространились в сети.



Этот случай в очередной раз демонстрирует низкий уровень подготовки некоторых российских военных и хаотичность их действий на фронте, что также зафиксировал телеграм-канал Para Pax.

В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 16 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем и три средства противовоздушной обороны.



Кроме того, ВСУ сбили 137 БпЛА оперативно-тактического уровня и ликвидировали 109 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.