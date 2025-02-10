Три человека погибли на двух пожарах в Константиновке 9 февраля

Вчера в Константиновке на двух пожарах погибли три человека. Иллюстративное фото

Два пожара в Константиновке Донецкой области 9 февраля забрали жизни трех человек. Об этом сегодня сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

Отмечается, что вечером 9 февраля спасатели выехали по вызову о пожаре, который произошел в квартире на четвертом этаже 5-этажного жилого дома в Константиновке.

«Во время разведки пожарные обнаружили тела двух погибших – женщины 1956 года рождения и мужчины 1963 года рождения. Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Еще один пожар со смертельным исходом произошел утром того же дня. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома.

Во время разведки и тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины 1960 года рождения. Пожар ликвидирован на площади 10 кв. метров.

«В обоих случаях причины и обстоятельства пожара выясняются соответствующими специалистами», — отметили в ГСЧС.