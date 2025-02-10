Российское наступление замедлилось из-за украинских контратак — Le Figaro

Украинские контратаки замедлили российское наступление. Иллюстративное фото

В январе текущего года темпы наступления российских войск в Украине замедлились. Если в декабре российские силы захватили 416 км², а в ноябре — 714 км², то в январе этот показатель составил всего 331 км². Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Отмечается, что несмотря на продолжающиеся бои в Донецкой области, где Россия захватила город Курахово и практически полностью оккупировала Торецк, украинская оборона удерживает свои позиции.

«Украинские силы предпринимают контратаки по всему фронту, включая Курскую область, где в августе прошлого года была успешно проведена украинская наступательная операция, приведшая к захвату более 1000 км² за десять дней. С тех пор Россия постепенно вернула территорию, сократив украинский выступ в этой области до 430 км²», — пишет издание.

Также отмечается, что в последние недели украинская армия возобновила контрнаступления, продвигаясь на несколько километров на юг от города Суджа, что ослабляет угрозу для украинских позиций в этом районе.

Хотя украинские наступления пока не столь масштабны, захват нескольких малых деревень, таких как Колмаков и Черкасская Конопелька, укрепляют позиции Украины и может сыграть важную роль в возможных переговорах с Россией и США, как надеется президент Украины Владимир Зеленский, пишет Le Figaro.