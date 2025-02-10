Во Львове мужчина сбежал от ТЦК и был сбит автомобилем

Момент наезда на перебегавшего дорогу военнообязанного. Фото: кадр из видео

Во Львове произошел инцидент, когда мужчина был сбит автомобилем во время попытки избежать проверки со стороны сотрудников ТЦК. Видео с момента происшествия было опубликовано в телеграм-канале «Скадовський Захисник».



На кадрах, снятых камерой представителя ТЦК, видно, как после просьбы предъявить документы мужчина неожиданно перебегает дорогу. Он выскочил перед движущимся автомобилем, который не успел вовремя затормозить, и в результате произошло ДТП.



Тем не менее по словам очевидцев, мужчина продолжил бегство, несмотря на полученные повреждения. Правоохранители были шокированы его действиями, поскольку побег едва не стоил ему жизни.

Ранее сообщалось, что полицейские могут проверять военнообязанных без ТЦК, но не мобилизовать их.