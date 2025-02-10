ВСУ разбили колону оккупантов под Великой Новоселкой

Артиллерия разгромила технику и пехоту оккупантов под Великой Новоселкой. Фото: 110 ОМБр

Украинские военнослужащие разбили колонну российских оккупантов под Великой Новоселкой Донецкой области. Силы обороны атаковали россиян с помощью артиллерии. Об этом передает 110 ОМБр.



По словам военных, на дороге от Шахтерского (село под Большой Новоселкой) украинские военные заметили захватчиков.



«Наши воины сразу дали доклад, после чего по ним сразу начала работать арта. Первый прилет 155-го калибра прилетел перед лицами россиян в десяти метрах», — говорится в сообщении.



Как отмечается, оккупанты попытались высадить пехоту до 20 человек в посадку, их техника попыталась откатиться в обратном направлении. Однако Силы обороны нанесли еще удары.



«По пехоте начало прилетать все, что только можно, за 10 минут в посадку четко легло не менее 10 наших снарядов, поэтому если кто-то из оккупантов и остался живым, об экспансии «русского мира» уже точно не думал. Кстати если забыли о технике, на которой оккупантов привезли в посадку, по ней также хорошо отработали», — резюмировали в бригаде.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие с помощью дронов уничтожили десятки российских захватчиков вблизи Великой Новоселки Донецкой области.