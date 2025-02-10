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ВСУ отбили у российских войск позиции сразу в двух местах на Покровском направлении – DeepState

10 февраля 2025, 17:25

ВСУ отбили у российских войск позиции сразу в двух местах на Покровском направлении – DeepState

Продвижение ВСУ на Покровском направлении. Фото: карта DeepState Продвижение ВСУ на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины восстановили положение сразу в двух местах на Покровском отрезке фронта. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Так, 68-я егерская бригада ВСУ провела операцию, отбросив российские войска из части села Даченское. Также сообщается, что зачищена промзона в селе Водяное Второе, где оккупанты на непродолжительное время сумели закрепиться. Хотя россияне не отказываются от штурмов промзоны.

Кроме того, украинские войска продвинулись вблизи села Кругленькое Курской области.

«Из плохого, противник сейчас закрепляется на перекрестке трассы «Покровск-Константиновка», что возле села Малиновка. Ситуация уточняется», – отметили в DeepState.

В то же время армия РФ продвинулась вблизи села Дачное Донецкой области.

Напомним, что россияне шесть раз пытались установить флаги РФ в разных частях города Торецк Донецкой области.

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