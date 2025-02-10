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Россияне обстреляли Купянск: пострадала 98-летняя женщина

10 февраля 2025, 17:30

Россияне обстреляли Купянск: пострадала 98-летняя женщина

Россияне атаковали Харьковщину. Фото: ГСЧС Россияне атаковали Харьковщину. Фото: ГСЧС

В понедельник, 10 февраля, российские военные атаковали город Купянск Харьковской области. Пострадала пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«10 февраля в результате обстрела со стороны оккупантов в городе Купянск Купянского района Харьковской области вспыхнул пожар в частном жилом доме», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что пострадала 98-летняя жительница дома, ей диагностировали острую реакцию на стресс.

Спасатели работали под угрозой повторных вражеских ударов. 

Ранее мы писали, что российские войска попали барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи.

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