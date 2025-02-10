Россияне обстреляли Купянск: пострадала 98-летняя женщина

В понедельник, 10 февраля, российские военные атаковали город Купянск Харьковской области. Пострадала пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«10 февраля в результате обстрела со стороны оккупантов в городе Купянск Купянского района Харьковской области вспыхнул пожар в частном жилом доме», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что пострадала 98-летняя жительница дома, ей диагностировали острую реакцию на стресс.
Спасатели работали под угрозой повторных вражеских ударов.
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