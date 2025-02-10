В Краматорске при обстреле армии РФ погиб учитель

Погиб учитель Евгений Миргородский. Фото: Краматорский горсовет

В результате российского обстрела 9 февраля в Краматорске погиб педагог Евгений Миргородский. Он работал в школе учителем физической культуры, также в 2023 году получил звание «Учитель года». Об этом передает Краматорский городской совет.



Евгений Миргородский работал учителем физической культуры в школе №23, а затем в школе №11. Педагог вдохновлял учеников заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и всегда стремиться к саморазвитию.



«Его увлечение восточными единоборствами, в частности дзюдо, самбо, рукопашным боем и китайской гимнастикой, стали не только частью его личной жизни, но и средством передачи ценностей своим ученикам. Он верил, что спорт воспитывает силу духа, выносливость и дисциплину», — говорится в сообщении.



Как отмечается, Евгений Миргородский был активным популяризатором бегового движения в Краматорске. Он основал Клуб «Любителей бега» и начал инициативу Run Day - еженедельные пробежки в парках города, привлекая к ним как опытных спортсменов, так и начинающих.



Ранее мы писали, что ночью 9 февраля россияне сбросили на город полутонную управляемую авиационную бомбу и уничтожили два частных дома. Один человек погиб, 12 — получили ранения.