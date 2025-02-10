Оккупанты ударили по поселку в Покровской громаде: ранен один человек

Оккупационная армия РФ в понедельник, 10 февраля, нанесла удары по поселку Леонтовичи Покровской громады Донецкой области. Известно об одном раненом. Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, передает «Суспільне. Донбас».



По ее словам, получил ранения 73-летний мужчина.



«У мужчины осколочное ранение и минно-взрывная травма. Повреждено домовладение», — отметила спикер.



Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины.



Ранее мы писали, что количество пострадавших 9 февраля в результате массированного удара по Донецкой области увеличилось до 17 человек.