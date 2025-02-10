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Администрация Трампа приостановила свой мирный план по Украине – СМИ

10 февраля 2025, 22:32

Администрация Трампа приостановила свой мирный план по Украине – СМИ

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото: Associated Press Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото: Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила свой мирный план по Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить план прекращения войны. Келлог сказал, что в переговорах с европейскими дипломатами будет искать мнения по поводу формы любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс.

Он пообещал провести эти переговоры с премьер-министрами и президентами стран НАТО, что успокоит тех, кто боится быть «замороженным» в переговорах с Вашингтоном.

Европейцы, которые уже проводили переговоры с Келлогом, уверены, что США хотят укрепить позиции Украины в любых предстоящих переговорах с Россией.

Напомним, что Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Украиной и Россией по поводу окончания войны.

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