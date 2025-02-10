Армия РФ беспилотником и из артиллерии ударила по Константиновке: повреждены дома, есть раненый

Последствия ударов по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

10 февраля около 16:30 войска России беспилотником самолетного типа «Молния-1» ударили по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Повреждены фасады трех частных домов. Пострадавших нет.



Позже оккупанты из ствольной артиллерии снова обстреляли город. Повреждения инфраструктуры не зафиксировали. В результате обстрела ранения получил один человек.

Напомним, что вечером 9 февраля российская армия также обстреляла Константиновку, в результате чего пять человек получили ранения.