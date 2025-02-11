Украинские вертолеты сбивают «Шахеды»: впечатляющее видео

Вертолеты ВСУ сбивают «Шахеды». Фото: кадр из видео

В сети появилось видео, на котором украинские боевые вертолеты уничтожают дроны-камикадзе «Shahed», запущенные российскими оккупантами. Кадры опубликовал телеграм-канал «Воїни України».



На видео видно, как вертолеты ВСУ подлетают к вражеским БПЛА, открывают по ним огонь, после чего дроны взрываются и падают.

Напомним, что в ночь на 11 февраля российские оккупанты совершили массированную атаку на территорию Украины, выпустив 19 ракет и 124 ударных беспилотника.



Позже войска РФ также атаковали Купянский район Харьковской области с помощью дронов.