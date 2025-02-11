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Российских военных отправляют на штурм островов Днепра в качестве наказания

11 февраля 2025, 12:45

Российских военных отправляют на штурм островов Днепра в качестве наказания

Агенты движения сопротивления «АТЕШ» из 61-й бригады морской пехоты РФ сообщают, что командование использует отправку на штурм островов в Херсонской области не только как боевую задачу, но и как форму наказания.

По их данным, в зону практически гарантированной гибели направляют военнослужащих, замеченных в нарушении дисциплины, а также тех, кто отказывается сдавать деньги в так называемый «общак» подразделений.

Солдаты осознают, что высадка на острова становится всё сложнее из-за постоянных поломок лодок и гидроциклов. При этом повреждения техники часто устраивают сами российские военные, следуя инструкциям движения «АТЕШ».

Понимая, что отправка на передовую фактически означает смертный приговор, многие пытаются избежать участия в штурме. Некоторые военные используют взятки, чтобы их исключили из списков на отправку.

Ранее партизаны помогли уничтожить склад катеров и военных РФ на левобережье Херсонщины.

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