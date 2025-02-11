Спасатели ликвидировали пожары в Лимане и Славянске

В Славянске и Лимане произошел пожар. Фото: ГСЧС

В Лимане и Славянске Донецкой области 10 февраля произошли возгорания в домах и гараже. Информации о пострадавших и погибших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



В ведомстве отметили, что около 21:00 произошел пожар в гараже на территории частного дома в городе Лиман. Спасатели прибыли на место вызова и в 22:32 ликвидировали возгорание на площади 35 кв. м.





Кроме того, в Славянске спасатели ликвидировали два пожара: в частном доме (площадь возгорания — 20 кв. м) и в квартире на восьмом этаже девятиэтажки (площадь возгорания — 7 кв. м).



В результате пожаров никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгораний выясняют соответствующие специалисты.



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