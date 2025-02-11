РФ сбросила на Константиновку три авиабомбы: пострадали люди

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Вадим Филашкин

Российские военнослужащие во вторник, 11 февраля, обстреляли Константиновку Донецкой области. Известно, что трое людей пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Утром россияне сбросили на город три ФАБ-250. Легкие ранения получили трое местных жителей от 53 до 80 лет», — отметил он.





По словам Филашкина, в результате атак армии РФ есть значительные повреждения, в частности 38 частных домов, 2 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля.



Начальник администрации в очередной раз призвал жителей эвакуироваться из опасного региона.



Ранее мы писали, что утром 11 февраля гремели взрывы в Константиновке.