В Константиновской ГВА рассказали о последствиях российских обстрелов 10 и 11 февраля

Результат обстрела Константиновской громады войсками РФ. Фото: ГВА

Константиновская городская территориальная громада подверглась обстрелом со стороны российских оккупационных войск 10 и 11 февраля, сообщили в ГВА.

Отмечается, что 10 февраля в 10:15 произошел обстрел ударным БПЛА города Константиновка. В результате обстрела поврежден служебный бронированный автомобиль. Пострадавших нет.

«Также 10 февраля в 16:30 российские оккупанты совершили очередной обстрел ударным БПЛА. Повреждены 3 фасада частных домов. Раненые и погибшие на месте не обнаружены», — говорится в сообщении.

В этот же день в 17:00 агрессор совершил обстрел из ствольной артиллерии города Константиновка. В результате обстрела ранен мирный житель. Информация о разрушениях не поступала.

Позже, в 21:15, произошел обстрел из ствольной артиллерии Белокузьминовского старостинского округа. В результате обстрела повреждены 3 фасада частных домов. Раненые и погибшие на месте не обнаружены.

В 01:20 11 февраля российские войска произвели обстрел ударным БПЛА самолетного типа «Молния-1» города Константиновка.

В результате обстрела поврежден фасад помещения АЗС. Раненые и погибшие на месте не обнаружены, сообщили в городской военной администрации.



Напомним, вечером 9 февраля российская армия сбросила на Константиновку 9 авиабомб. Ранения получили пять человек — две женщины и трое мужчин.