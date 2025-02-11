Германия передала Украине пять десантно-штурмовых машин Caracal

Rheinmetall передал Украине машины Caracal. Фото: проект German Aid to Ukraine

Немецкий производитель оружия Rheinmetall анонсировал передачу Украине новую партию новейших десантно-штурмовых машин Caracal. Об этом передает проект German Aid to Ukrain.



«Сегодня (11 февраля – ред.) компания Rheinmetall объявила о поставке еще пяти штурмовых машин Caracal в Украину, финансируемой правительством Германии», — говорится в сообщении.



Как известно, общее количество поставленных в Украину машин Caracal достигло 20, кроме того, еще пять будут поставлены в ближайшее время.



Ранее мы писали, что Великобритания выделит Украине до 2 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 103 миллиарда гривен) для приобретения систем ПВО и ракет к ним.