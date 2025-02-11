В Константиновке задержали наркоторговца с метадоном на продажу

В прифронтовой Константиновке полицейские задержали мужчину, который сбывал метадон проверенным клиентам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
По данным следствия, злоумышленник продавал наркотик во время личных встреч, а стоимость одной дозы достигала 2000 гривен.
Сейчас правоохранители устанавливают объем изъятых наркотиков и возможных сообщников. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Краматорске наркоманы нашли прибежище в мобильном укрытии.
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