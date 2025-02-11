Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Запорожская АЭС на грани блэкаута: обесточена одна из линий питания

11 февраля 2025, 16:29

Запорожская АЭС на грани блэкаута: обесточена одна из линий питания

В результате российских обстрелов временно оккупированная Запорожская атомная электростанция вновь оказалась на грани блэкаута. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Одна из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, была обесточена.

Сейчас станция получает электроэнергию только по одной линии, что повышает риск полного обесточивания. Энергетики готовы восстановить поврежденную линию, но ремонт возможен только при стабильной ситуации с безопасностью.

Министр подчеркнул, что оккупация станции создает постоянную угрозу и единственным решением остается возвращение ЗАЭС под контроль Украины.

«Ситуация на крупнейшей атомной электростанции Европы остается критической. Украина продолжает призывать международное сообщество усилить давление на Россию для предотвращения ядерной катастрофы», — заявил Галущенко.

Ранее сообщалось, что 21 октября 2024 года, Запорожская АЭС уже оказывалась на грани блэкаута. Напомним, Верховная Рада разрешила покупку российских реакторов для ХАЭС на сотни миллионов.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Запорожская область
Прочее
Запорожская АЭС Блэкаут

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:45
Россия усиливает давление на молодежь в школах ВОТ
11:31
СБУ и Нацполиция разоблачили экс-нардепа и его сыновей: вели бизнес на оккупированной территории и платили налоги РФ
23:00
Главное за день: Удар по Краматорску. Трамп говорит, что уже «достигает прогресса» в переговорах
14:45
В оккупированном Мариуполе умер экс-глава фракции ОПЗЖ Владимир Клименко
13:03
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
11:40
В оккупированном Донецке ночью прогремели как минимум семь взрывов
11:28
Захваченная Горловка попала под обстрел: есть пострадавший и повреждения
21:00
Главное за день: Разговор Трампа с Путиным. Борьба за Торецк продолжается
23:17
Главное за день: Обстрел Макеевки. Уголь для металлургии могут поставить из США
14:50
Обстрел центра Макеевки: что известно
09:06
Милитаризация луганской молодежи усиливается: что еще придумали оккупанты
23:09
Главное за день: Оккупанты закрыли Лисичанск. Бои в городской застройке Торецка
15:26
Россия запрещает украинцам без паспорта РФ покупать инсулин и лекарства
15:21
Еще двоих экс-сотрудников СИЗО подозревают в госизмене — они остались работать в Мариуполе
11:59
Оккупированный Лисичанск закрыли на въезд и выезд: в ОВА рассказали, что известно
10:24
В группировке «ЛНР» оккупанты впервые лишили гражданства РФ жительницу Новодружеска
09:17
Россия перебрасывает ПВО из Крыма, оставляя полуостров без защиты — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Зерно из оккупированной Украины в Египте. F-16 от Нидерландов
17:40
Обстрел оккупированной Горловки: центр города без света
11:58
На захваченной Луганщине вдвое подорожал проезд
все новости
19:42
На Лиманском направлении ВСУ уничтожили редкую боевую технику россиян – корабельный бомбомет «Смерч-2»
19:07
Попытки вывешивать флаги РФ и постоянные штурмы: в ВСУ рассказали о боях в Торецке
17:41
Новое наступление украинских войск в Курской области: десантники ВСУ показали видео
17:14
Обстрел Сумщины войсками РФ: двое погибших, разрушены дома и школа
17:09
ВСУ проводят успешные контратаки на Покровском направлении: в ОТГ «Хортица» рассказали детали
16:43
Украинских пленных пытали в колониях Петербурга по приказу главы УФСИН — WSJ
16:29
Запорожская АЭС на грани блэкаута: обесточена одна из линий питания
16:28
Украинская армия отбила у войск России позиции под Покровском – DeepState
16:15
В Константиновке задержали наркоторговца с метадоном на продажу
16:09
Из оккупации удалось вернуть еще 4 детей
15:31
Европейских миротворцев вряд ли разместят в Украине после окончания войны — NYT
15:15
Верховная Рада разрешила покупку российских реакторов для ХАЭС на сотни миллионов
14:42
Россия отправляет на штурм раненых солдат: на костылях и ползком
14:37
Армия РФ усилила попытки прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях
13:46
Германия передала Украине пять десантно-штурмовых машин Caracal
13:45
Россия усиливает давление на молодежь в школах ВОТ
13:35
В Константиновской ГВА рассказали о последствиях российских обстрелов 10 и 11 февраля
13:26
РФ сбросила на Константиновку три авиабомбы: пострадали люди
13:17
Спасатели ликвидировали пожары в Лимане и Славянске
13:03
Поджог на полигоне в Белгородской области: атакован объект в Уразово
все новости
ВИДЕО
Уничтоженный «Смерч-2» на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео На Лиманском направлении ВСУ уничтожили редкую боевую технику россиян – корабельный бомбомет «Смерч-2»
11 февраля, 19:42
Новое наступление ВСУ в Курской области. Фото: кадр из видео Новое наступление украинских войск в Курской области: десантники ВСУ показали видео
11 февраля, 17:41
В Константиновке задержали наркоторговца метадоном. Фото: кадр из видео В Константиновке задержали наркоторговца с метадоном на продажу
11 февраля, 16:15
РФ отправляет на штурм Донецкой области калек. Фото: кадр из видео Россия отправляет на штурм раненых солдат: на костылях и ползком
11 февраля, 14:42
Вертолеты ВСУ сбивают «Шахеды». Фото: кадр из видео Украинские вертолеты сбивают «Шахеды»: впечатляющее видео
11 февраля, 12:18
Экс-нардеп и его сыновья вели бизнес на ВОТ. Фото: Нацполиция СБУ и Нацполиция разоблачили экс-нардепа и его сыновей: вели бизнес на оккупированной территории и платили налоги РФ
11 февраля, 11:31
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор