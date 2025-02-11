Запорожская АЭС на грани блэкаута: обесточена одна из линий питания

В результате российских обстрелов временно оккупированная Запорожская атомная электростанция вновь оказалась на грани блэкаута. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Одна из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, была обесточена.
Сейчас станция получает электроэнергию только по одной линии, что повышает риск полного обесточивания. Энергетики готовы восстановить поврежденную линию, но ремонт возможен только при стабильной ситуации с безопасностью.
Министр подчеркнул, что оккупация станции создает постоянную угрозу и единственным решением остается возвращение ЗАЭС под контроль Украины.
«Ситуация на крупнейшей атомной электростанции Европы остается критической. Украина продолжает призывать международное сообщество усилить давление на Россию для предотвращения ядерной катастрофы», — заявил Галущенко.
Ранее сообщалось, что 21 октября 2024 года, Запорожская АЭС уже оказывалась на грани блэкаута. Напомним, Верховная Рада разрешила покупку российских реакторов для ХАЭС на сотни миллионов.
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