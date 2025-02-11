ВСУ проводят успешные контратаки на Покровском направлении: в ОТГ «Хортица» рассказали детали

Известно, какая ситуация на Покровском направлении. Фото: скриншот

Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте. Российские войска пытаются захватить Покровск Донецкой области, однако Силам обороны удается проводить успешные контратаки. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Студия».



По его словам, за минувшие сутки больше всего боестолкновений произошло именно на Покровском направлении, 47. РФ не оставляет намерения обойти Покровск и захватить город. Сейчас продолжаются бои.



«Когда мы говорим о переходе контроля над селом или поселком, а там будет фактически два дома и курятник, ситуация меняется. Поэтому мы стараемся говорить о контроле над определенными малыми населенными пунктами только тогда, когда он однозначен, и бои уже идут далеко за ними. Поэтому мы говорим, идут бои. Да, на юго-запад от Покровска, а это просто большое количество малых сел и поселков, идут бои. Да, там есть примеры успешных контратак. Да, там есть примеры отдельных попыток россиян зацепиться за те или иные населенные пункты. И да, там есть постоянный бой, в частности с применением БПЛА. Поэтому говорить о том, что там что-то стабильное, я сейчас скажу, а через несколько часов все изменится. Поэтому стараемся избегать конкретики», — подчеркнул он.



Ранее мы писали, что Силы обороны Украины восстановили положение сразу в двух местах на Покровском отрезке фронта.