Обстрел Сумщины войсками РФ: двое погибших, разрушены дома и школа

Результат обстрела Сумской области ВС РФ. Фото: Нацполиция

В результате российского обстрела Краснопольской громады на Сумщине погибли два человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.



Сегодня днем оккупанты дважды ударили по приграничному населенному пункту управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли 40-летний местный житель и 30-летняя женщина.

Результат обстрела Сумской области ВС РФ. Фото: Нацполиция

В результате российского обстрела были разрушены жилые дома, здание школы и помещение тракторной бригады. Также ВС РФ повредили частные автомобили.



На месте работают правоохранители, фиксируя военные преступления России. По факту обстрела возбуждено уголовное производство по статье 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).

Ранее российские войска снова атаковали Купянский район Харьковской области с помощью ударов БПЛА.