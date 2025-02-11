Попытки вывешивать флаги РФ и постоянные штурмы: в ВСУ рассказали о боях в Торецке

Ситуация в Торецке. Фото: карта DeepState

После заявления Минобороны РФ о якобы захвате Торецка в перехватах разговоров около шести раз звучали задачи перед оккупантами, чтобы они недалеко от своих местоположений размещали российские флаги. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, украинские разведчики насчитали около 13 попыток россиян вывесить флаги РФ в разных локациях.



«В одном из перехватов была такая интересная фраза: «Вы нам посылку поесть и попить сбросили? Нет, там флаг». Потом уже по собственной инициативе и бойцы 100-й механизированной бригады ВСУ вчера над шахтой «Центральная» вывесили флаг Украины», – сказал Запорожец.



Спикер ОТГ «Луганск» отметил, что в феврале среднесуточное количество штурмовых действий войск РФ в Торецке – не менее 10.



«Они пытаются накапливаться в восточной части города. Там даже у них есть возможность логистически какие-то силы и средства подвозить. Именно со стороны исправительной колонии большинство подразделений начинает свое движение. И они двигаются к библиотеке, к центральной части города, а потом уже бросают все усилия на шахты, которые являются наиболее укрепленными нашими позициями. Если на север и юг – это шахты «Торецкая» и «Центральная». Они пытаются проводить большее количество штурмовых действий в направлении этих шахт. А насчет района Забалка – там они используют госпиталь как точку накопления, далее молокозавод и уже оттуда идут штурмы в направлении западной части этого района», – рассказал он.



Запорожец заявил, что россияне обычно проводят свои действия – особенно логистические – в период нулевой видимости.



«То есть в туман или по серому пытаются перемещаться. А в целом, согласно перехватам, их постоянно гонят вперед. Даже легким «300-м» не дают возможности вернуться на исходные позиции. То есть у них основные усилия – это активные штурмовые действия. Среднесуточное количество потерь – это минимум 20 «200», а «300» может быть 50-80 в зависимости от того, как активно они пытаются приблизиться к нашим позициям. Какую-то технику они боятся использовать», – добавил спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что 7 февраля в Минобороны РФ заявили о якобы захвате Торецка.



Однако в ВСУ эту информацию опровергли в тот же день.



Позже россияне для пропаганды несколько раз пытались безуспешно установить флаги РФ в разных частях Торецка.



В свою очередь ВСУ сумели установить флаг Украины над шахтой «Центральная».