На Лиманском направлении ВСУ уничтожили редкую боевую технику россиян – корабельный бомбомет «Смерч-2»

Уничтоженный «Смерч-2» на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

63-я механизированная бригада ВСУ ночью уничтожила российский корабельный бомбомет «Смерч-2». Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Редкую боевую технику оккупантов украинским военным удалось выследить и уничтожить в лесах на Лиманском направлении. Эта система предназначена для уничтожения торпед и подводных лодок. Однако россияне установили ее на базе грузовика «Урал». Для уничтожения «Смерч-2» бойцы ВСУ использовали беспилотники.

Напомним, что десантники ВСУ показали видео нового наступления украинских войск в Курской области.