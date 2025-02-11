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ВСУ уничтожили группу военных РФ и установили флаг Украины над еще одной шахтой в Торецке

11 февраля 2025, 21:24

ВСУ уничтожили группу военных РФ и установили флаг Украины над еще одной шахтой в Торецке

Флаг Украины над шахтой «Торецкая». Фото: кадр из видео Флаг Украины над шахтой «Торецкая». Фото: кадр из видео

Утром 11 февраля операторы дронов 28-й механизированной бригады ВСУ при содействии побратимов из 93-й механизированной бригады ВСУ установили флаг Украины над шахтой «Торецкая» в городе Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Перед установкой флага украинские бойцы уничтожили российскую группу, которой поставили ​​задачу вывесить флаг РФ над шахтой.

«Следует отметить, что в разрезе новостей российских пропагандистов о якобы захвате Торецка перед оккупантами стоит задача – чтобы в разных локациях размещали и вывешивали флаги РФ, тем самым создав эффект продвижения даже там, где его нет», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что 10 февраля стало известно о том, что ВСУ установили флаг Украины над шахтой «Центральная» в Торецке.

Ранее россияне для пропаганды несколько раз пытались установить флаги РФ в разных частях города.

Всего украинские разведчики зафиксировали 13 попыток захватчиков установить свои флаги в разных локациях Торецка.

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