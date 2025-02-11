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Минобороны представило контракт на службу в ВСУ для украинцев 18-24 лет. Какие условия для добровольцев

11 февраля 2025, 22:11

Минобороны представило контракт на службу в ВСУ для украинцев 18-24 лет. Какие условия для добровольцев

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

11 февраля Минобороны официально начало проект «Контракт 18-24» – добровольческую инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которые на один год готовы присоединиться к Силам обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В ведомстве утверждают, что проект открывает для добровольцев в возрасте 18-24 лет новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия.

«Главный акцент – это добровольность. Заключение контракта является осознанным выбором каждого, кто хочет внести вклад в защиту страны и получить реальные возможности для личного развития», – заявили в Минобороны.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, «Контракт 18-24» – это не принуждение, не мобилизация и не обязанность.

«Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы», – сказал Умеров.

Проект предлагает добровольцам контракт на 1 миллионов гривен, из которых 200 000 выплачиваются сразу, а остальные – во время службы.

Добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение – до 120 000 гривен, будут иметь возможность «нулевой» ипотеки, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы. Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение «Резерв+» с ближайшим обновлением. Далее – консультация с рекрутером, заключение контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.

Напомним, что Кабинет министров Украины направил 15 миллиардов гривен на компенсацию переселенцам за поврежденное или уничтоженное жилье.

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