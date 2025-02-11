«Продолжают ее поглощать»: в DeepState заявили об увеличении активности войск РФ вокруг Андреевки под Курахово

Ситуация вокруг Андреевки. Фото: карта DeepState

Увеличивается активность российских войск вокруг села Андреевка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Постоянные попытки давления ВС РФ на севере от Андреевки сказались, в результате чего оккупанты увеличили зону контроля, в частности в самом селе, и продолжают его поглощать. Сейчас пехота россиян фиксируется в разных частях Андреевки, даже на западных ее окраинах, но захватчики там несут большие потери.



Увеличивается понемногу активизация врага вблизи села Зеленовка, в частности в сторону села Улаклы, где перед этим армия РФ накапливала свои силы. Потенциальное продвижение оккупантов южнее Андреевки открывает еще одно направление, чтобы давить на село, но пока об их успехе на этой местности говорить рано.



«Населенные пункты Разлив-Константинополь-Андреевка-Улаклы-Дачное являются приоритетом россиян на данный момент, чтобы выровнять линию боевого столкновения и перегруппироваться для новых наступательных действий. Прослеживается активность оккупантов также в сторону села Богатырь, которое является важным в плане логистики для Сил обороны. Это один из ключей для взятия вышеуказанного отрезка населенных пунктов», – заявили в DeepState.

Напомним, что украинская армия отбила у войск России позиции под городом Покровск Донецкой области.