«Полностью уничтоженный украинский город»: в ВСУ показали, как сейчас выглядит Часов Яр

Разрушенный Часов Яр. Фото: кадр из видео

Часов Яр – полностью уничтоженный российскими захватчиками украинский город. Об этом заявили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Армия РФ не прекращает попыток атаковать город всеми возможными видами вооружения – артиллерией, минами, авиацией и дронами.



Оккупанты наступают на Часов Яр, привлекая к штурмовым действиям свои элитные воздушно-десантные дивизии, мотострелковые бригады и другие подразделения, которые полностью разрушают остатки города.



«Противник несет многочисленные потери, но не отказывается от своих намерений – захватить украинский город. Непрерывные штурмовые действия продолжаются из разных направлений, однако наши бойцы сдерживают врага в тяжелейших условиях. Битва за Часов Яр продолжается», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что в ВСУ рассказали о боях в городе Торецк Донецкой области.