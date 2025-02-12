Украина получит от Латвии 42 бронетранспортера

Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria 6×6. Фото: LSM

Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria 6×6, большинство из которых являются новыми. Об это сообщило издание LSM.

Отмечается, что ранее страна начала производство этих БТР для Украины: сборка производится на базе совместного предприятия Patria и латвийской компании Unitruck, включая локальную сборку корпусов с нуля — производственный комплекс в Вальмиере, открытый в мае 2024 года, способен выпускать до 30 БТР в год.

Первый бронетранспортер, произведенный в Латвии для латвийских вооруженных сил, был поставлен в августе 2024 года.

Бронетранспортер Patria 6×6 (Patria XA-300) предназначен в первую очередь для транспортировки войск, однако его можно настроить под различные задачи, включая установку системы плавания, лебедки, улучшенной бронезащиты и различных видов вооружения.

Машина имеет компоновку, в которой водитель и командир размещаются спереди, моторный отсек расположен за водителем, а задний отсек предназначен для десанта и специального оборудования.

В прошлом году Латвия оказала Украине военную помощь на сумму около 100 миллионов евро, что составляет более 0,25% ВВП страны. Такой же объем поддержки планируется и в этом, и в следующем году.