Украинские танкисты прямой наводкой в упор уничтожили российские фортификации на Донетчине: кадры

Уничтожение российских фортификаций на Донетчине. Фото: кадр из видео

Танкисты 1-й танковой бригады ВСУ прямой наводкой в упор ​​уничтожили фортификации российских войск в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Целью были доты оккупантов. Танкисты приблизились к укреплениям и расстреляли их.



«Выезд на прямую наводку в реалиях современной войны требует точности, скорости и отважности экипажа», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что на Лиманском направлении ВСУ уничтожили редкую боевую технику россиян – корабельный бомбомет «Смерч-2».