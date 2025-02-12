Россия атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 77 целей

ПВО сбила 6 ракет и 71 БПЛА. Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Российская армия в ночь на 12 февраля запустила по территории Украины баллистические ракеты и дроны. Известно, что силы противовоздушно обороны сбили шесть ракет и 71 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 12 февраля 2025 года (с 19:00 11 февраля) враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Осуществлено шесть пусков из Брянской области и один — из Крыма», — говорится в сообщении.



Кроме того, россияне атаковали 123 ударными БПЛА типа «Shahed» и дронами-имитаторами других типов с направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.





По состоянию на 08:30 силы и средства противовоздушной обороны сбили шесть баллистических ракет Искандер-М (ЗКР С-400) и 71 ударный БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.



Также 40 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что вечером 11 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.