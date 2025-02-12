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Россияне за сутки более 20 раз ударили по Донетчине: есть повреждения

12 февраля 2025, 11:14

Россияне за сутки более 20 раз ударили по Донетчине: есть повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 11 февраля, массированно обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, под удар попали четыре района региона:



Волновахский район. Обстреляны села Великоновоселковской и Комарской громад.

Покровский район. В Покровске повреждены 12 домов и 3 хозяйственные постройки. В Малиновке Гродовской громады поврежден дом. В Мирнограде повреждено авто.



Краматорский район. В Дружковке повреждено промышленное здание. В Константиновке ранены 3 человека, повреждены 38 частных домов, 5 промышленных зданий, 2 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля; в Новодмитровке повреждены 9 частных домов.

Бахмутский район. В Северске повреждены 10 домов.

Ранее мы писали, что российские войска 10 и 11 февраля наносили удары по жилой застройке Покровска Донецкой области. В результате атак повреждены десятки домов. 

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