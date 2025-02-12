Десять авиаударов по Константиновке: в городской администрации рассказали о последствиях

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Константиновская ГВА

Оккупационные войска РФ трижды обстреляли территорию Константиновской громады Донецкой области. Информации о погибших и раненых от обстрелов нет. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



Как отмечается, первый обстрел произошел в самом начале дня, три авиаудара были направлены по Константиновке, в частности, в дорожное покрытие одной из улиц.





Впоследствии российские войска совершили еще четыре авиаудара по окрестностям города. Пострадавших среди населения не было, а повреждений не зафиксировано.





Кроме того, в ведомстве отметили, что ближе к обеду россияне снова нанесли три авиаудара. Сейчас информация о пострадавших или существенных повреждениях не поступала.



Ранее мы писали, что российские военные утром 12 февраля обстреляли Славянск Донецкой области. В результате атак есть значительные повреждения.