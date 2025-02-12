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Десять авиаударов по Константиновке: в городской администрации рассказали о последствиях

12 февраля 2025, 14:05

Десять авиаударов по Константиновке: в городской администрации рассказали о последствиях

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Константиновская ГВА Россияне атаковали Константиновку. Фото: Константиновская ГВА

Оккупационные войска РФ трижды обстреляли территорию Константиновской громады Донецкой области. Информации о погибших и раненых от обстрелов нет. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.

Как отмечается, первый обстрел произошел в самом начале дня, три авиаудара были направлены по Константиновке, в частности, в дорожное покрытие одной из улиц.



Впоследствии российские войска совершили еще четыре авиаудара по окрестностям города. Пострадавших среди населения не было, а повреждений не зафиксировано.



Кроме того, в ведомстве отметили, что ближе к обеду россияне снова нанесли три авиаудара. Сейчас информация о пострадавших или существенных повреждениях не поступала.  

Ранее мы писали, что российские военные утром 12 февраля обстреляли Славянск Донецкой области. В результате атак есть значительные повреждения. 

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