Из-за атаки по Киеву пострадали украинские каналы иновещания

На месте одного из сегодняшних ударов по Киеву. Фото: Дім

От российской атаки по Киеву утром 12 февраля пострадали каналы украинского государственного иновещания, сообщает сайт «Дім».

Отмечается, что повреждены помещения каналов государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (ГП «МПИУ»), включая FREEДОМ, «Дім», UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês.

«Сотрудники компании не пострадали», — говорится в сообщении.

Атака привела к значительным разрушениям в новостном отделе телеканала FREEДОМ, который сейчас продолжает вещание из резервной студии. Повреждены также офисные помещения, оборудование и транспорт. В здании выбиты окна, частично обрушился потолок, а техника серьезно повреждена.

Напомним, ранним утром 12 февраля российские войска нанесли баллистический ракетный удар по Киеву. В результате атаки 1 человек погиб, 4 получили ранения. Зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах столицы.