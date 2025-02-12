В захваченном Донецке проблемы с водоснабжением: жалуются даже российские военные

Временно захваченный Донецк находится в состоянии экологической и инфраструктурной катастрофы. От этого страдает и население, и боевики. Об этом передает движение «Жовта Стрічка».



Российские военные с инвалидностью жалуются, что не могут воспользоваться канализацией, а пункты подвоза воды находятся далеко от домов.



«У сотен тысяч людей воды в кранах нет месяцами. Началось это после того, как российское Минобороны построило водовод Дон-Донбасс, который с первых месяцев эксплуатации показал себя абсолютно недееспособным», — говорится в сообщении.



В городе проходят встречи «местных властей» с «ветеранами сво». Однако оккупационная администрация рассказывает, что занимается вопросом, но боевики остаются ни с чем и ждут следующей встречи.



Ранее мы писали, что оставшиеся без жилья в результате боевых действий жители Мариуполя, которые третий год ждут обещанного оккупационными властями нового жилья, вновь обратились к Путину. На этот раз несколько районов выстроились с плакатами «БОМЖИ».