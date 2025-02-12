Раненого оккупанта отправили на штурм, несмотря на потерю глаза

Оккупант без глаза взят в плен. Фото: War Archive

Украинские военнослужащие взяли в плен российского оккупанта, который потерял глаз в бою. Об этом сообщил телеграм-канал War Archive.



Несмотря на тяжелое ранение, российское командование отправило его на штурм. Это не первый случай, когда РФ бросает в бой раненых солдат.

Оккупант без глаза взят в плен. Фото: War Archive

Ранее были зафиксированы случаи участия в атаках военнослужащих на костылях и даже тех, кто передвигался ползком.