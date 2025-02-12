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СБУ задержала рецидивиста-агента ФСБ, который шпионил за защитниками Покровска

12 февраля 2025, 15:31

СБУ задержала рецидивиста-агента ФСБ, который шпионил за защитниками Покровска

Задержанный агент ФСБ в Донецкой области. Фото: СБУ Задержанный агент ФСБ в Донецкой области. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Он корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары РФ по локациям Сил обороны Украины на самом «горячем» направлении фронта – Покровском. Основными целями оккупантов были места наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники украинских войск.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, ФСБ задействовала своего «спящего агента». Им оказался 39-летний рецидивист, дважды отбывавший наказание за разбой. Во время первого срока в колонии в оккупированной Макеевке его завербовал кадровый сотрудник ФСБ и перевел в режим ожидания. После выхода из колонии агент выехал на подконтрольную Украине территорию и поселился с сожительницей в городе Белозерское Покровского района.

В конце 2024 года на него дистанционно вышел российский куратор и поручил шпионить за пунктами базирования Сил обороны. Для сбора информации мужчина обходил фронтовую местность, где скрыто наблюдал за локациями украинских войск. После этих разведывательных вылазок фигурант возвращался домой, чтобы передать агентурный отчет в ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента и задержали его по месту жительства. Также спецслужба провела комплексные мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны на этом направлении фронта.

Во время обыска у задержанного мужчины обнаружили мобильный телефон и специальные устройства, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Фигурант находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ задержала руководителя Штаба Антитеррористического центра за шпионаж в пользу ФСБ.

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