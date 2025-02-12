В Покровской громаде остается менее 9 тысяч человек, количество обстрелов увеличивается ежедневно — Филашкин

Известно, сколько гражданских остается в городе. Фото: скриншот с видео

По состоянию на 12 февраля в прифронтовой Покровской громаде остается 9600 гражданских, в самом Покровске — 6960. Россияне ежедневно атакуют громаду, количество обстрелов увеличивается. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Обстановка в Покровске самая сложная, враг разрушает авиабомбами каждый день, завести гуманитарную сложную, потому что FPV-дроны постоянно находятся над городом. Эвакуация проходит в определенное время, когда позволяет ситуация с безопасностью и погодная обстановка», — говорится в сообщении.



Что касается продвижения ВС РФ, то, по словам начальника администрации, оно уменьшилось, однако количество обстрелов увеличивается с каждым днем.



Ранее мы писали, что россияне 12 февраля атаковали Славянск и Константиновку Донецкой области.