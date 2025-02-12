В Покровской громаде остается менее 9 тысяч человек, количество обстрелов увеличивается ежедневно — Филашкин

По состоянию на 12 февраля в прифронтовой Покровской громаде остается 9600 гражданских, в самом Покровске — 6960. Россияне ежедневно атакуют громаду, количество обстрелов увеличивается. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Обстановка в Покровске самая сложная, враг разрушает авиабомбами каждый день, завести гуманитарную сложную, потому что FPV-дроны постоянно находятся над городом. Эвакуация проходит в определенное время, когда позволяет ситуация с безопасностью и погодная обстановка», — говорится в сообщении.
Что касается продвижения ВС РФ, то, по словам начальника администрации, оно уменьшилось, однако количество обстрелов увеличивается с каждым днем.
Ранее мы писали, что россияне 12 февраля атаковали Славянск и Константиновку Донецкой области.
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