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Игра с «крысой»: в СБУ рассказали, как использовали агента ФСБ в своих целях

12 февраля 2025, 16:13

Игра с «крысой»: в СБУ рассказали, как использовали агента ФСБ в своих целях

Игра с «крысой»: в СБУ рассказали, как использовали агента ФСБ в своих целях

Служба безопасности Украины выявила в своих рядах высокопоставленного шпиона, который сотрудничал с ФСБ РФ. В пресс-службе ведомства рассказали детали операции и раскрыли схему, по которой действовал начальник Штаба Антитеррористического центра (АТЦ) СБУ, полковник Дмитрий Козюра.

Операция, в рамках которой задержали подозреваемого, называется «Крыса».

Глава СБУ Василий Малюк, который руководил задержанием Козюры и входил в оперативно-следственную группу, отдельно подчеркнул, что СБУ не только разоблачила агента ФСБ, но и использовала его в контрразведывательной игре: через предателя Служба безопасности насыщала ФСБ большим массивом дезинформации.

По данным следствия, российская разведка поручила членам агентурной сети собирать и передавать секретную информацию в сфере обороны. В частности, их интересовали:

  • Данные о дислокации и передвижении российских войск, которые известны Украине;
  • Сведения о вооружении украинских сил безопасности и обороны;
  • Состояние объектов критической инфраструктуры;
  • Последствия ракетных ударов РФ по территории Украины;
  • Информация о высшем военном и политическом руководстве страны;
  • Функционирование госреестров после кибератаки России в декабре 2024 года.

В уголовных материалах фигурируют и родственники предателя — его отец и мать. Они оправдывают российскую агрессию и, по данным аудиоперехватов, знали о сотрудничестве сына с ФСБ. В ближайшее время им планируют объявить подозрение по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание агрессии РФ против Украины).

Задержанный работал на российские спецслужбы не только по идеологическим, но и по финансовым мотивам. Он был завербован ФСБ еще в 2018 году в Вене. Чтобы избежать разоблачения, его деятельность долгое время была «заморожена». Однако в декабре 2024 года российская разведка возобновила контакт с агентом. При этом СБУ уже контролировала эти взаимодействия.

Спецслужба выявила скрытый канал связи Козюры с ФСБ. Он был организован через гражданина Украины, который ранее сбежал в Россию. Этот человек еще во время Революции Достоинства входил в штаб Андрея Клюева, был помощником депутата запрещенной ныне Партии регионов и участвовал в организации «Антимайдана». По оперативным данным, он перевозил из Москвы наличные деньги для оплаты провокаторов. В ближайшее время ему также планируют объявить подозрение в государственной измене.

СБУ установила личность куратора из ФСБ — им оказался Юрий Шаталов.

Шпион использовал для связи с российской разведкой конспиративную квартиру в Киеве. Он передавал секретные данные через специальный мобильный телефон, Wi-Fi роутер и SIM-карту. Среди утечек — документы, содержащие государственную тайну.

Следствие располагает большим количеством доказательств: оперативные перехваты, переданная ФСБ информация, аудио- и видеоматериалы, переписка.

Задержанному объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (государственная измена). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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