Зеленский ответил, когда в Украине могут отменить военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Прекращение огня только для прекращения огня не будет. Об этом в интервью британскому изданию The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, прекращение огня может являться частью завершения «горячей фазы» войны.



«И тогда следует понимать, что такое гарантии безопасности. Без гарантий безопасности прекращение огня – это только для того, чтобы через два месяца пришел Путин. Нет, это невозможно. И вот завершится «горячая фаза» войны. Если она завершится, то, вероятно, закончится и военное положение. Я не знаю, я думаю. Потому что смотрите, я имею в виду, что если не будет военного положения, то должны пройти выборы. Объявить дату, принять законодательные меры и так далее», – отметил президент.

Напомним, что министр обороны Рустем Умеров заявил о том, что Украина готова к переговорам о завершении войны.