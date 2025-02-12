В 2024 году Украина мобилизовала по 30 тысяч человек в месяц — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее активно мобилизация в стране произошла в 2024 году, когда ежемесячно призывали около 30 тысяч человек.



Итак, самая большая мобилизация была в прошлом году, 30 тыс. в месяц. Я думаю, что это было очень много. Да, это был вопрос от военных, от генералов, что они сделали, что Украина мобилизовала 30 тыс. в месяц. Россия мобилизует 45 тыс. в месяц. И это реальная картина, и армия в 1,5, 1,9, как я уже говорил, примерно вдвое больше, чем у нас», — отметил Зеленский в интервью The Economist.



По словам президента, российская армия также сталкивается с нехваткой военнослужащих, как и украинская.



«И у них те же самые проблемы. На некоторых направлениях, где у нас есть осложнения, например, 60% или 50% или 70% в бригаде, да, у них те же самые. У них те же проблемы, те же вопросы, те же вызовы», — подчеркнул Зеленский.



Однако ключевым отличием остается отношение к солдатам.



«Разница в том, что если ребята не идут прямо, они (россияне, — ред.) их убивают... Вот почему их ребята наступают. Потому что иначе их убивают. И мы не знаем реального количества людей, сколько людей они убили сами... Мы не знаем этой цифры. Мы знаем только количество тех, кого мы убили или ранили на поле боя. То есть точно никто не знает. Потому что у них мобилизация 45 000, это больше, чем у нас», — заявил президент.



Зеленский также отметил, что, несмотря на численное преимущество, у российской армии серьезные проблемы с обеспечением. В отдельных бригадах больше запасов, но в целом наблюдается нехватка техники. Россияне не хотят воевать и часто бегут с поля боя, отметил глава государства.

Украина должна принять «тяжелые решения» по дальнейшей мобилизации войск — с таким призывом США обращались к Киеву в прошлом году. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал изменить подход к призыву на военную службу, поощряя потенциальных военнослужащих.



Именно поэтому в обществе возникла необходимость решить проблему «бусификации» военнообязанных. Об этом, 5 декабря 2024 года, в Киеве на Международной правозащитной конференции «Десятилетие 2014-2024. Отвоевывая права человека» рассказал Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.