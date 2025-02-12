Еще двое украинских детей покинули оккупированную территорию

Двух детей удалось вывезти с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Среди спасенных — 14-летняя девочка, которая была под угрозой попасть в российский интернат. Благодаря усилиям родной тети и старшей сестры девочки семье наконец удалось воссоединиться с родными в Украине. 17-летний юноша с семьей прожили почти два года под постоянными обстрелами. После взрыва возле их дома он получил контузию, после чего семья решила выехать», — сообщил Ермак.



Сегодня они уже все вместе в безопасности на подконтрольной территории Украины, добавил глава ОП.



Дети выехали в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

С начала 2025 года с временно оккупированной территории удалось эвакуировать 17 украинцев. Среди них ребенок, пенсионеры и маломобильные граждане. Также Украине удалось вернуть домой еще восьмерых детей из временно оккупированного Крыма.