Войска России ударили по Херсону: «прилет» в многоэтажку, есть раненые

Последствия обстрела Херсона. Фото: кадр из видео

Утром 13 февраля российские оккупанты обстреляли жилые дома в Центральном районе Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



Зафиксирован «прилет» в многоэтажку. В результате обстрела ранения получили 48-летний мужчина и 55-летняя женщина. У пострадавших – минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Мужчину в состоянии средней тяжести доставили в больницу, женщина будет находиться на амбулаторном лечении.

Напомним, что армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донецкой области, в результате чего ранены четыре человека.