Россия атаковала Рени дронами: взрыв попал на видео

Россия атаковала Рени с помощью БПЛА. Фото: кадр из видео

Российские войска атаковали город Рени в Измаильском районе Одесской области с помощью ударных беспилотников. Местные жители зафиксировали момент взрыва на видео, которое позже опубликовал телеграм-канал «Труха Одесса».



Как сообщили в Силах обороны Юга, минувшей ночью РФ совершила массированную атаку дронами-камикадзе. В общей сложности 34 вражеских БПЛА были уничтожены силами ПВО в Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях.



Военно-Морские Силы ВСУ сообщили, что их подразделения сбили 11 «Шахедов», атаковавших южные регионы Украины.

Ранее стало известно, что армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донецкой области, ранив четыре человека.